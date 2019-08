Cathay waarschuwt medewerkers over protest

De luchtvaartmaatschappij van Hongkong, Cathay Pacific, heeft het personeel gewaarschuwd dat ze kunnen worden ontslagen wegens ‘illegaal protesteren’. De waarschuwing volgt op de stap van een Chinees staatsbedrijf dat zijn personeel heeft opgedragen niet meer met Cathay Pacific te vliegen wegens de anti-Chinese protesten in Hongkong.

De vanuit Hongkong opererende staatsonderneming China Huarong International Holdings handelt in financiële producten. De werknemers zijn afgelopen vrijdag geïnstrueerd zowel voor hun werk als privé geen gebruik meer te maken van Cathay en ‘dochter’ Dragon Air, aldus anonieme medewerkers van China Huarong.

Cathay heeft al maanden last van de al negen weken aanhoudende demonstraties. Afgelopen week zijn 150 vluchten geschrapt door een staking die direct verband houdt met het protest tegen de macht van China. Peking richt onder meer zijn pijlen op Cathay omdat een piloot van de onderneming is aangehouden bij een demonstratie. Ook spraken werknemersverenigingen hun steun uit voor de protesten. Peking eist dat Cathay hier iets tegen doet.

De waarde van de aandelen van de in 1946 in Hongkong opgerichte luchtvaartmaatschappij daalde maandag 4 procent naar de laagste waarde in tien jaar tijd.