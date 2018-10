Categorie 4-storm Willa koerst af op Mexico

WASHINGTON ANP/RTR). De orkaan Willa, die momenteel over de Grote Oceaan raast is in kracht toegenomen tot categorie 4. In en rond de depressie worden windsnelheden gemeten tot 210 kilometer per uur.

Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) verwacht wordt dat de storm, die nu 360 kilometer van de kust ligt, dinsdagmiddag in het midden van Mexico aan land gaat. Mogelijk worden gebieden die door veel toeristen worden bezocht getroffen door Willa.

Naast de mogelijke verwoestende en levensgevaarlijke wind, waarschuwt het NHC ook voor grote hoeveelheden neerslag tot mogelijk 380 millimeter op plaatsen langs de Mexicaanse zuidwestkust.