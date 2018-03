‘Catastrofale’ situatie in rebellenstad Syrië

De autoriteiten in rebellenstad Douma in Oost-Ghouta worstelen met de toestroom van vluchtelingen. Duizenden ontheemde gezinnen verblijven in straten en parken door ruimtegebrek in kelders en andere schuilplaatsen, waarschuwt het stadsbestuur, dat spreekt over een „catastrofale” situatie.

In de stad zou een tekort zijn aan voedsel. De doden worden niet meer begraven vanwege de aanhoudende luchtaanvallen, aldus de lokale bestuurders. Inwoners van Oost-Ghouta zijn de afgelopen tijd massaal gevlucht voor de gevechten tussen regeringsgezinde troepen en rebellen.

De Syrische regering wil rebellenbolwerk Oost-Ghouta, vlak bij hoofdstad Damascus, weer in handen krijgen. Het offensief gaat gepaard met zware bombardementen en artilleriebeschietingen. Het geweld in de enclave heeft sinds midden februari het leven gekost aan zeker 1100 burgers, aldus het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.