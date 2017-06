Catastrofale brand in Londense torenflat

De brand in de Grenfell Tower woensdag in de Londense wijk Kensington heeft tot nu toe twaalf mensen het leven gekost. Bijna tachtig anderen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. Er wordt rekening gehouden met meer doden. Dat wordt pas duidelijk wanneer de brandweer de hele flat heeft kunnen controleren.

Onmiddellijk na de ramp barstte de discussie los over de veiligheid van torenflats zoals de Grenfell, die 24 verdiepingen telt. Sommige overlevenden zeiden dat de bewoners meerdere keren de beheerders te kennen hebben gegeven dat zij de veiligheid van het gebouw niet vertrouwden. Premier Theresa May, die haar coalitiebesprekingen vanwege de ramp uitstelde, kondigde een onderzoek naar de veiligheid van flats aan.

Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Er is gesuggereerd dat het vuur ‘simpel’ ontstond: door een kortsluiting in een koelkast. Getuigen verklaarden dat de brand omstreeks één uur ’s nachts ontstond op een lagere verdieping. Veel bewoners van hoger gelegen etages die niet snel genoeg wisten te vluchten, zaten daardoor als ratten in de val.

Specialisten verklaarden in de loop van de avond dat de uitgebrande torenflat niet zal instorten. Dat geeft de brandweer de gelegenheid alle 120 woningen in het gebouw te betreden. De bewoners die het vege lijf wisten te redden, zijn door de autoriteiten voorlopig ondergebracht in een sportcomplex.

De politie sloot de wijde omgeving af voor ramptoeristen. Van het gebouw vallen nog voortdurend stuken puin naar beneden.

Grenfell Tower werd gebouwd in 1974. Het gebouw is recent gerenoveerd.