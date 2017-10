Catalonië wil onafhankelijkheid doorzetten

Ondanks massaprotest in Spaanse steden gaat Catalonië gewoon door op de ingeslagen koers naar onafhankelijkheid. „De onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in de referendumwet . We zullen de wet volgen”, zei Puigdemont zondag in een interview met Catalaanse TV3, verwijzend naar de wet die begin september door het regionale parlement van Barcelona werd aangenomen.

Zowel de wet als het referendum zijn door het grondwettelijk hof onwettig verklaard

Naar verwachting kondigt Puigdemont op dinsdagavond in een toespraak voor het Parlement in Barcelona onafhankelijkheid aan.