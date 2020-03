Catalonië volledig in quarantaine wegens coronavirus

De Spaanse regio Catalonië gaat volledig in quarantaine vanwege het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Catalaanse leider Quim Torra bekendgemaakt. In Catalonië wonen ongeveer 7,4 miljoen mensen.

Torra heeft hulp gevraagd aan de Spaanse regering om de maatregel goed te kunnen toepassen. Er kunnen geen vliegtuigen, treinen of boten meer naar Catalonië komen.

Het aantal besmettingen in de regio is vrijdag omhooggeschoten van 20 naar 58. Drie mensen zijn overleden. Eerder werden in Catalonië 70.000 mensen in quarantaine geplaatst.