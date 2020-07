Catalonië voert mondmaskerplicht in

Catalonië voert met ingang van donderdag een algemene maskerplicht in uit vrees voor een nieuwe verspreiding van het coronavirus. Regiopremier Quim Torra heeft dit aangekondigd volgens Spaanse media.

Het masker moet ook worden gedragen als er voldoende ruimte is om afstand van elkaar te houden. Mensen moeten volgens de premier binnen en buiten een mondmasker dragen tot er een vaccin is gevonden tegen het gevreesde virus.

Afgelopen weekend plaatse Catalonië een streek ten westen van Barcelona met onder meer de stad Lérida in quarantaine. Dat was na een plotseling sterke stijging van het aantal besmettingen. De quarantaine van de regio Segria is de eerste die weer is ingevoerd sinds Spanje met de afbouw van coronamaatregelen is begonnen.