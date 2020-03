Catalonië test medicijnen om besmetting in te dammen

Vanaf deze week krijgen drieduizend Catalanen twee medicijnen toegediend die de verspreiding van het coronavirus moet afremmen.

Het is de eerste klinische test van dit type ter wereld. Over drie weken worden de eerste resultaten verwacht. De proef wordt geleid door Oriol Mitja, medisch onderzoeker in Barcelona en gespecialiseerd in infectieziekten. Mitja kreeg internationale erkenning door zijn succesvolle strijd tegen framboesia, een tropische ziekte die vooral de armsten onder de bevolking van Afrika en Oceanië treft en die veel weg heeft van lepra.

Het idee achter het project van Mitja is niet om patiënten met Covid-19 te genezen, maar om de besmettelijkheid van het virus in te dammen. Het gaat dus om een preventieve strategie. Met de dreigende overbelasting van de ziekenhuizen kan succes op dit terrein van levensbelang zijn.

De proefpersonen zijn 195 coronapatiënten met lichte ziekteverschijnselen en 15 niet-besmette mensen uit de sociale omgeving van elk van hen. De zieken krijgen het antiretrovirale middel Darunavir toegediend. Dat moet de viruslading onderdrukken, waardoor de patiënt minder besmettelijk wordt. Het gaat erom het aantal dagen dat de patiënt besmettelijk is, terug te dringen.

De gezonde contacten uit de omgeving van de zieke proefpersonen worden echter behandeld met een middel tegen malaria. Dit medicijn moet voorkomen dat het coronavirus zich bij hen kan ontwikkelen.

De onderzoekers verwachten dat door deze gecombineerde aanpak de mensen uit de omgeving van de zieke beschermd zullen blijven tegen het virus met slechts een wekelijkse dosis. „Dit kan het eerste gereedschap worden dat ons in staat stelt een dam op te werpen tegen het virus”, stelt Mitja.

Covid-19 is zeer besmettelijk. Gemiddeld steekt elke patiënt drie anderen aan. Iemand met het coronavirus blijft twee weken besmettelijk vanaf het moment dat de eerste symptomen opduiken. Van de contacten van een geïnfecteerde raakt 10 tot 15 procent besmet. Als dat percentage kan worden teruggebracht, vallen er minder slachtoffers en wordt de ziekte beheersbaarder.

Een belangrijk voordeel van het Catalaanse onderzoek is dat de gebruikte medicijnen al op de markt zijn. Dat betekent belangrijke tijdwinst. De tijdrovende test- en veiligheidsprocedures die nieuwe medicijnen moeten doorlopen voordat ze op de markt worden toegelaten, zijn in dit geval overbodig.

Het Catalaanse onderzoek wordt gefinancierd door farmaceutische laboratoria die de medicijnen leveren, het academische ziekenhuis in Badalona waar het team van Mitja aan verbonden is en de Catalaanse overheid. De aanpak van Mitja is overigens niet uniek in de wereld. In Australië en de Verenigde Staten zijn onderzoeken in voorbereiding die de strijd tegen het coronavirus vanuit hetzelfde perspectief willen aanbinden. Daar is het veldonderzoek echter nog niet gestart.