Catalonië spoort arbeiders aan tot staking

Vakbonden en onafhankelijkheidsbewegingen in Catalonië hebben dinsdagochtend de inwoners van de autonome regio opgeroepen het werk neer te leggen. Een algemene staking zou een antwoord moeten zijn op het buitensporig geweld dat Spaanse politieagenten zondag hebben gebruikt tijdens het referendum over onafhankelijkheid.

Zowel in Madrid als in de Catalaanse hoofdstad Barcelona luidt de vraag: hoe nu verder? Catalaanse leiders beraadslagen of zij na het succesvolle referendum de onafhankelijkheid zullen uitroepen. Madrid overweegt welke strategie het verder zal hanteren.

Het geweld is inmiddels door de Europese Unie afgewezen bij monde van president Donald Tusk. De EU-leiders zijn het met de Spaanse premier Rajoy eens dat het referendum ongrondwettelijk was. Maar Madrid moet escalatie van geweld zien te vermijden. Zondag vielen er honderden gewonden.

Behalve een staking hebben de bonden de vele havenwerkers in Catalonië opgeroepen te komen demonstreren in Barcelona, bij het regionale hoofdkwartier van de Partido Popular, de regeringspartij van Rajoy.