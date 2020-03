Catalonië plaatst 70.000 mensen in quarantaine

De Catalaanse autoriteiten hebben meer dan 70.000 mensen in quarantaine geplaatst. Het zijn inwoners van de regio Conca d’Odena, 50 kilometer van Barcelona. Ze mogen die regio sinds donderdag zeker vijftien dagen lang niet verlaten. Het is de eerste keer dat in Spanje een plaats of regio in quarantaine wordt geplaatst. Dit is ook overwogen voor de hoofdstad Madrid.

De Catalaanse regering heeft meer dan honderd agenten naar Conca d’Odena gestuurd om de quarantaine te handhaven. In dit gebied is het aantal besmettingen met het coronavirus donderdag razendsnel gestegen van 20 naar 58. Drie patiënten zijn in het ziekenhuis van Igualada overleden.

Spanje is na Italië het meest getroffen land in Europa. Het coronavirus is vastgesteld bij bijna 3150 mensen en er zijn bijna negentig patiënten aan overleden.