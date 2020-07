Catalonië komt weer met lockdown rond Lérida

LÉRIDA (ANP/RTR) ) - De regering van de Spaanse regio Catalonië heeft dinsdag opnieuw een lockdown bevolen in en rond de stad Lérida om nieuwe uitbraken van het coronavirus in te dammen, nadat een rechter een eerdere lockdown van tafel had geveegd. Inwoners van Lérida en zeven omliggende gemeenten mogen vanaf woensdag twee weken lang alleen hun huis uit voor werk, boodschappen of om te sporten.

Ook over deze hernieuwde regionale lockdown moet een rechter zich nog buigen, maar de Catalaanse regering verwacht nu geen problemen omdat ze hun zaakjes juridisch nu beter op orde zegt te hebben.

Spanje behoorde in Europa tot de zwaarst getroffen landen. Na opheffing van de landelijk lockdown waren er nog tientallen plaatselijke uitbraken van het nieuwe coronavirus, vooral in de regio Lérida, ten westen van Barcelona. De afgelopen zeven dagen werden in Catalonië 2148 besmettingen vastgesteld, in het aangrenzende Aragon slechts 442.