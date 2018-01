Catalonië kiest eind deze maand nieuwe leider

Het parlement van de Spaanse regio Catalonië kiest op 30 januari een nieuwe regiopremier. Het parlement liet dat donderdag in een verklaring weten. De enige kandidaat op dit moment is Carles Puigdemont, de ex-premier die is gevlucht naar België en daar nog steeds verblijft.

Onder leiding van Puigdemont hield de regio ondanks een verbod uit Madrid een omstreden referendum over onafhankelijkheid van Spanje. Toen een meerderheid van de Catalanen voor onafhankelijkheid bleek, riep het parlement de onafhankelijkheid uit. De centrale regering in Madrid reageerde door de regionale regering buiten spel te zetten en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Puigdemont vluchtte samen met enkele ministers naar België.

De nieuwe verkiezingen bleken geen oplossing. Separatistische partijen behielden hun meerderheid.