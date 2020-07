Catalonië isoleert weer regio uit vrees voor virus

Voor het eerst sinds Spanje met de versoepeling van de coronamaatregelen is begonnen, is er in de noordwestelijke regio Catalonië in een grote stad een nieuwe lockdown afgekondigd uit vrees voor verspreiding van het coronavirus. De Catalaanse premier Quim Torra heeft aangekondigd dat de regio Segria op slot gaat. Er wonen, onder meer in de stad Lérida, bijna 210.000 mensen. De lockdown is officieel om 12.00 uur ingevoerd, maar mensen die geen geen woning in de regio hebben mogen tot zaterdagmiddag 16.00 uur de regio uit en mensen uit de regio die elders vertoeven, kunnen tot die tijd terugkeren.

De bewoners hoeven niet thuis te blijven, maar er gelden beperkingen over samenkomsten. Volgens de Catalaanse regering is er „in de afgelopen uren” een zorgwekkende stijging van het aantal gevallen van het virus geconstateerd. Vrijdag waren het er 4030, zestig meer dan donderdag. Het coronavirus deed eind januari zijn intrede in Spanje en half maart werd er een strenge lockdown van kracht die mensen verplichtte thuis te blijven en alleen met een dringende reden zoals werk de deur uit te gaan. Die maatregelen zijn inmiddels geleidelijk versoepeld.

Spanje heeft relatief veel slachtoffers van het virus, met meer dan 250.000 geregistreerde besmettingen en 28.000 sterfgevallen.