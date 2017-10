Catalanen: We komen niet met andere reactie

Madrid hoeft donderdag niet te rekenen op een nieuwe reactie uit Catalonië. „We komen donderdag niet met iets anders dan we maandag al hebben gegeven”, zei een woordvoerder van de Catalaanse autoriteiten.

De Spaanse regering eist dat de Catalaanse leider Carles Puigdemont met een simpel ’ja’ of ’nee’ aangeeft of hij de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Dat heeft hij tot dusver nagelaten. Madrid legde hem een deadline op die donderdagochtend om 10.00 uur verloopt.

Puigdemont stuurde eerder een brief naar Madrid waarin hij opriep tot overleg. Dat leidde maandag tot een gefrustreerde reactie van de Spaanse regering. „De vraag was duidelijk. Het antwoord niet”, klaagde minister Rafael Catalá (Justitie).

Het Spaanse Constitutionele Hof liet dinsdag weten dat de wetgeving achter het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië nietig is verklaard. Het hof had de Catalaanse referendumwet eerder al bevroren, maar dat weerhield de autoriteiten in de regio er niet van het referendum toch door te zetten.