Catalanen straat op na arrestatie Puigdemont

Duizenden Catalanen zijn zondag in Barcelona de straat op gegaan om te protesteren tegen de arrestatie van de vroegere leider Carles Puigdemont. Tijdens de demonstraties kwam het tot confrontaties tussen actievoerders en de politie waardoor meer dan dertig mensen gewond raakten.

Puigdemont werd aangehouden nadat hij vanuit Denemarken Duitsland binnen was gereden vanwege een internationaal arrestatiebevel dat door Spanje is uitgevaardigd.

„Wij eisen van Duitsland dat het Puigdemont niet uitlevert aan Spanje voor misdaden die op politieke gronden verzonnen zijn”, aldus een woordvoerder van de separatistenbeweging ANC die het protest organiseerde. De demonstranten liepen van het gebouw van de vertegenwoordiging van de EU naar het Duitse consulaat in de Catalaanse hoofdstad.

Puigdemont wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met regels van het Catalaanse parlement.