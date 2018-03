Catalaanse separatisten zondag de straat op

De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging ANC heeft opgeroepen tot een betoging zondag in Barcelona. Die begint om 17.00 uur, meldt het Spaanse persbureau Europa Press. Onder het motto ‘Een Republiek nu’ eist de ANC van de separatistische politieke partijen dat ze nu eindelijk vaart gaan zetten achter de vorming van een regering.

Die moet dan werk maken van het uitroepen van een Catalaanse republiek, zoals de separatisten eind oktober hebben aangekondigd. De ANC is zeer kritisch over het besluit van de vroegere Catalaanse leider Carles Puigdemont om zich terug te trekken als kandidaat voor het presidentschap van de regio. De naar België uitgeweken Puigdemont maakte donderdag via sociale media bekend dat hij „voorlopig afziet” van het presidentschap om de vorming van een nieuwe regering makkelijker te maken.

De ANC wil mensen en organisaties samenbrengen, die zich voor een onafhankelijke staat willen inzetten. Daarbij maakt het niet uit welke ideologie of politieke kleur die mensen hebben.