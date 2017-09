Catalaanse separatisten opnieuw de straat op

Voorstanders van een onafhankelijk Catalonië zijn wederom de straat opgegaan. In honderden plaatsen in de Spaanse regio werden zondag demonstraties gehouden. In de Catalaanse hoofdstad Barcelona kwamen zelfs duizenden mensen op de been.

De boze Catalanen riepen massaal: „Wij zullen stemmen.” De Spaanse rechter heeft hun voorgenomen onafhankelijkheidsreferendum verboden, maar de Catalanen zetten de stembusgang vooralsnog door. Het referendum moet op 1 oktober plaatsvinden.

Het is al langer rumoerig in Catalonië. Eerder deze week waren er ook al protesten in Barcelona, in reactie op hard politieoptreden. In Catalonië zijn diverse hoge ambtenaren opgepakt bij politieacties tegen de organisatie van het referendum over onafhankelijkheid. Ook waren er huiszoekingen en invallen in een reeks gebouwen van de Catalaans regionale overheid. De regering in Madrid heeft daarbij duizenden extra politiemensen naar Catalonië gestuurd.