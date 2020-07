Catalaanse rechter steekt stokje voor strenge lockdown

Een rechter in de Spaanse regio Catalonië heeft zich tegen een zeer strenge lockdown in en rond de stad Lérida gekeerd. De regioregering plaatste een week geleden de streek in quarantaine in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Nu wilde de regering ook de bewoners van Lérida en zeven omliggende gemeenten verplichten tot nader order thuis te blijven, maar de magistraat Elena García-Muñoz vindt dat dergelijke zeer ingrijpende maatregelen niet zomaar door de regioregering kunnen worden genomen. Volgens haar moet daar de noodtoestand voor worden uitgeroepen en dat moet de centrale regering in Madrid doen, meldden Spaanse media.

De rechter vindt dat de autoriteiten ook niet duidelijk maken waarom deze draconische maatregelen daar nodig zijn. Er zijn plekken vastgesteld waar een nieuwe uitbraak lijkt te zijn, maar de regioregering geeft volgens García-Muñoz niet aan waarom die nu zo ernstig zijn en maakt niet duidelijk waarom daardoor in die acht gemeenten een totale lockdown zou moeten gelden. De Catalaanse premier Quim Torra heeft de bevolking opgeroepen zich ondanks de rechterlijke uitspraak toch aan zijn instructies over de lockdown te houden.

In Lérida is er verzet gerezen. Zondag betoogden enkele honderden mensen tegen verscherping van de lockdown. De zaak waarin de rechter de lockdown onwettig verklaarde, was aangespannen door het Openbaar Ministerie in Lérida. Een deel van Catalonië ten westen van Barcelona kampt met een stijging van nieuwe besmettingen. De regio heeft in 24 uur tijd 816 nieuwe gevallen van het virus vastgesteld en één patiënt is in dat etmaal overleden.