Catalaanse premier voor rechter

De Catalaanse regeringsleider Quim Torra is voor de rechter verschenen wegens zijn weigering separatistische symbolen uit gemeentehuizen en -instellingen te halen in de aanloop naar de verkiezingen in april. Torra is zelf een radicale separatist. Hij heeft betoogd dat de nationale kiesraad de premier van Cataloniƫ geen bevelen kan geven.

De kiesraad eiste neutraliteit van de overheid van de Catalaanse regio en verwijdering van separatistische symbolen uit openbare gebouwen, zoals vlaggen en spandoeken. Quim zei maandag tegen de rechters van het Catalaanse hooggerechtshof dat hij het bevel van de kiesraad naast zich neer heeft gelegd, omdat het bevel illegaal was en omdat hij burgers geen vrijheden en rechten mag afnemen. Hij zei ook dat de Catalaanse regionale regering geen rol speelt in de Spaanse verkiezingen.

Aanklagers eisen dat de premier als straf voor zijn ongehoorzaamheid zich twintig maanden lang niet voor een openbare functie verkiesbaar mag stellen.