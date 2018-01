„Catalaanse premier niet via Skype beëdigd”

De Catalaanse tak van de Spaanse Volkspartij (PP) zal proberen te voorkomen dat er in Catalonië een regering wordt geïnstalleerd met de nieuwe premier enkel op een beeldscherm. Een zegsman van de PP in Catalonië zei dit in een reactie op plannen van de separatistische partijen ERC (Republikeins Links van Catalonië) en de PDeCat (Democratische Europese Catalaanse Partij) om de afgezette en naar België gevluchte ex-premier Carles Puigdemont (PDeCat) met behulp van Skype in het parlement als regeringsleider te installeren.

De centrumrechtse PP is de partij van de Spaanse premier Mariano Rajoy. Puigdemont is voortvluchtig. Hij wordt voor een reeks strafbare feiten gezocht, omdat hij in oktober met geld en andere middelen van de Catalaanse overheid een illegaal referendum over onafhankelijkheid liet houden.

Daarbij brachten vrijwel uitsluitend separatisten hun stem uit. Dat vond de toenmalige regioregering van separatisten een reden om de onafhankelijkheid uit te roepen. Madrid greep 27 oktober in en verscheidene afgezette bewindslieden weken naar Brussel uit, een aantal anderen werd gearresteerd.

Madrid liet in december verkiezingen houden en hoopte op verlies van de separatisten. Maar de stembusgang veranderde vrijwel niks in de machtsverhouding in het parlement. Net als in 2015 kregen de separatisten en hun extreemlinkse bondgenoot CUP (Kandidatuur Volkseenheid) samen circa 47,5 procent van de stemmen. Door het kiesstelsel verwierven ze een meerderheid in het 135 zetels tellende Catalaanse parlement. Puigdemonts PDeCat en de ERC van de gevangen zittende ex-vicepremier Oriol Junqueras hebben nu samen 66 zetels en de CUP vier.