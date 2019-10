Catalaanse premier: geweld moet stoppen

De premier van Catalonië, Quim Torra, heeft de Catalaanse demonstranten opgeroepen te stoppen met geweld en het stichten van branden. „Wij veroordelen het geweld. We kunnen deze incidenten niet laten gebeuren in ons land. Hier moet nu een einde aan komen”, zei Torra in een televisietoespraak.

Demonstranten zijn woensdag opnieuw in botsing gekomen met de oproerpolitie in het centrum van Barcelona. Het was de derde dag van gewelddadige protesten tegen de veroordeling tot celstraffen van negen proseparatistische leiders wegens het organiseren van een illegaal referendum voor onafhankelijkheid.

De politie voerde charges uit en vuurde schuimkogels af terwijl demonstranten containers en auto’s in brand staken in de buurt van regionale overheidsgebouwen in Barcelona. Zeker vier straten waren geblokkeerd door de branden. Enkele auto’s ontploften door het vuur.

Ook in de stad Girona kwam het weer tot onlusten. Demonstranten gooiden daar met onder meer stenen en rotjes naar de politie.

Separatist Torra staat sinds mei 2018 aan het hoofd van de Catalaanse regering. De separatisten hebben met minder dan de helft van de stemmen toch een kleine meerderheid in het parlement van 135 zetels.