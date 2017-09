Catalaanse politie onder Spaans bevel

Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zaterdag de coördinatie van alle activiteiten van de politie in Catalonië naar zich toegetrokken. De regionale Catalaanse politiemacht, de Mossos d’Esquadra, valt op aanwijzing van de openbaar aanklager tijdelijk onder het bevel van de paramilitaire Guardia Civil.

De maatregel geldt volgens de krant La Vanguardia in elk geval tot en met 1 oktober, de datum waarop de regionale regering van Catalonië een door de Spaanse rechter verboden referendum over onafhankelijkheid heeft uitgeschreven.

De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken, Joaquim Forn, weigerde zich bij de beslissing neer te leggen. Het is de vraag of de regionale regering en de Mossos zich tegen het besluit kunnen verzetten. Volgens de Spaanse wet kan de landelijke politie de leiding over de politie van een autonome regio tijdens een gezamenlijke operatie overnemen.

De Spaanse regering heeft tussen de 3000 en 4000 politieagenten uit andere regio’s naar Catalonië gestuurd. Daar zijn normaal al 5000 Spaanse agenten gestationeerd, naast de regionale politiemacht van 17.000 mensen.

De nationale politie heeft al verscheidene hooggeplaatste Catalaanse functionarissen voor het voorbereiden van het verboden referendum opgepakt. Ook zijn stembiljetten, stembussen, kieslijsten en ander verkiezingsmateriaal in beslag genomen. In de samenwerking met de Guardia Civil zou de Catalaanse politie „weinig inzet” hebben getoond.

De Spaanse premier Mariano Rajoy verklaarde zaterdag op een bijeenkomst van zijn rechtse Partido Popular dat het referendum „niet zal plaatshebben”. De Catalaanse regionale regering gaat echter ondertussen gewoon door met voorbereidingen. Zo nam zij zaterdag een nieuwe website in gebruik om het publiek voor te lichten waar en hoe op 1 oktober gestemd kan worden.