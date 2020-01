Catalaanse politicus Junqueras in beroep bij EU-hof

De Catalaanse separatist Oriol Junqueras heeft bij het Gerecht van de EU, onderdeel van het Europees Hof van Justitie, beroep aangetekend tegen de beslissing van het Europees Parlement om zijn status als lid van het parlement niet te erkennen. Ook vraagt hij het hof om maatregelen tegen dat besluit, tot de rechters in Luxemburg definitief uitspraak hebben gedaan. Dat heeft een woordvoerder van het hof bekendgemaakt.

Het EU-parlement ontnam de Catalaan eerder deze maand zijn zetel en daarmee de immuniteit waar hij volgens het EU-hof wel recht op had na zijn verkiezing in mei. Parlementsvoorzitter David Sassoli nam die stap nadat het Spaanse hooggerechtshof had geoordeeld dat Junqueras niet vrij hoeft te worden gelaten. Hij zit een gevangenisstraf uit van dertien jaar vanwege zijn betrokkenheid bij een illegaal referendum over de onafhankelijkheid van Cataloniƫ. De separatist zat in voorarrest toen hij werd gekozen voor het EU-parlement. Madrid stond hem niet toe zijn parlementszetel in te nemen.