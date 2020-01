Catalaanse partij maakt weg vrij voor nieuwe Spaanse regering

In Spanje is een belangrijke stap gezet richting de vorming van een nieuwe regering. De Catalaanse separatistische partij ERC maakte bekend de komst van een regering onder leiding van de sociaaldemocraat Pedro Sánchez niet in de weg te staan.

Het besluit van de ERC betekent dat de PSOE-partij van Sánchez vermoedelijk een coalitie kan vormen met het linkse Unidas Podemos. Die twee partijen hebben samen 155 van de 350 parlementszetels, veel minder dan de helft. Daarom ging Sánchez praten met andere partijen om te garanderen dat zijn regering voldoende steun krijgt bij een vertrouwensstemming.

De PSOE-leider verzekerde zich eerder al van de steun van een aantal kleine regionale partijen. Nu is ook een akkoord gesloten met de ERC uit Catalonië, die 13 zetels heeft in het landelijke parlement. De ERC belooft zich te onthouden van stemming als goedkeuring moet worden verleend aan de nieuwe regering. Dat moet Sánchez in staat stellen die stemming te winnen.