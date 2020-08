Catalaanse oud-minister kan in België blijven

België hoeft de Catalaanse ex-minister Lluis Puig niet over te leveren aan Spanje. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Brussel vrijdag bepaald.

Het Spaanse hooggerechtshof had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd om Puig te kunnen berechten voor zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in oktober 2017. De Belgische rechter oordeelt dat die instantie daar niet toe bevoegd was. Het Belgische Openbaar Ministerie vindt dat wel en onderzoekt of het in hoger beroep gaat.

Puig is sinds 2017 in België. Hij wordt in Spanje vervolgd voor burgerlijke ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. Eerdere arrestatiebevelen werden ingetrokken of onuitvoerbaar verklaard.

Spanje wil de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín, die ook naar België zijn uitgeweken, berechten voor dezelfde vergrijpen. Zij zijn sinds vorig jaar echter beiden lid van het Europees Parlement, waardoor ze immuun zijn voor vervolging. Het parlement moet zich nog uitspreken over het verzoek van Spanje om die immuniteit op te heffen.

Het Spaanse hooggerechtshof veroordeelde eerder twaalf Catalaanse separatisten tot jarenlange gevangenisstraffen voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië.