Catalaanse minister naar politie in Schotland

De vroegere minister van Onderwijs van de Spaanse regio Catalonië heeft zich aangegeven bij de Schotse politie. Clara Ponsati wordt net als de vroegere leider Carles Puigdemont en enkele andere bewindslieden gezocht door de Spaanse justitie omdat ze onafhankelijkheid van Catalonië uitriepen.

Ponsati is ook professor aan de universiteit van het Schotse St Andrews. Ze kwam volgens ooggetuigen in gezelschap van haar advocaat aan op het politiebureau van Edinburgh. Een Schotse rechter zal later woensdag beslissen of zij op borgtocht wordt vrijgelaten. Ponsati zal haar uitlevering aanvechten.

Puigdemont riep vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uit. Hij vluchtte met vier ministers naar België toen de centrale regering in Madrid ingreep en het gezag in de regio overnam en het parlement buitenspel zette. Ponsati bevond zich toen waarschijnlijk al in Schotland.