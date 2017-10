Catalaanse leider wil bemiddeling in crisis

De Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft woensdagavond gezegd dat hij een voorstander is van bemiddeling om een uitweg te vinden uit de crisis maar dat de Spaanse regering daar vooralsnog niets voor voelt. „Dit moment vraagt om bemiddeling. We hebben de afgelopen uren daarvoor verscheidene aanbiedingen gekregen en we verwachten er nog meer”, verklaarde Puigdemont op tv.

„Ze weten allemaal dat ik klaar sta om te beginnen met een bemiddelingsproces. Ik zal het zo vaak als nodig is herhalen: dialoog en overeenstemming zijn onderdeel van de politieke cultuur van onze bevolking. Het rijk heeft echter nog geen positief antwoord gegeven op deze voorstellen”, aldus de president van de regio Catalonië.