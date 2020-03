Catalaanse leider Quim Torra heeft coronavirus

De Catalaanse premier Quim Torra is positief getest op het nieuwe coronavirus. De leider van de welvarende regio aan de Spaanse oostkust vertoonde symptomen als koorts en hoesten, berichten plaatselijke media.

Torra zal volgens een verklaring vanuit zijn ambtswoning gaan werken. Hij roept burgers goed naar de autoriteiten te luisteren om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Eerder was ook de vicepremier van de regio al besmet geraakt. Pere Aragonès zit thuis in quarantaine in Pineda de Mar, ten noorden van Barcelona.