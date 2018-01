Catalaans parlement voor eerste keer bijeen

Het vorige maand gekozen Catalaanse parlement is woensdag voor het eerst bijeengekomen. Twee partijen die naar onafhankelijkheid streven, de PDeCat (Democratische Europese Catalaanse Partij) en de ERC (Republikeins Links van Catalonië) willen ex-premier Carles Puigdemont (PDeCat) weer als regeringsleider installeren.

Het parlement heeft woensdag eerst een nieuwe voorzitter gekozen, de separatist Roger Torrent (ERC). Hij kreeg 65 stemmen en zijn tegenspeler van de pro-Spaanse Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, 56 stemmen. Bij de zitting waren 127 van de 135 gekozen afgevaardigden aanwezig. Drie separatistische parlementariërs zitten vast en vijf zijn naar het buitenland uitgeweken, inclusief Puigdemont.

Madrid wil niet dat Puigdemont terugkeert als premier. De Spaanse regering zou de regio blijven besturen als het Catalaanse parlement Puigdemont herkiest. De huidige leider van het regiobestuur is de Spaanse vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría, een partijgenoot van premier Mariano Rajoy.

De parlementariërs hebben volgens de regels tot 6 februari de tijd om over de aanstelling van een nieuwe Catalaanse regeringsleider te debatteren en de kandidaat voor 7 april aan te stellen.

Puigdemont is voortvluchtig en is in België. De leider van de ERC, Oriol Junqueras, zit in Spanje vast. Bij hun pogingen Catalonië op eigen houtje in oktober af te scheiden hebben ze een reeks strafbare feiten gepleegd. Madrid greep 27 oktober in en liet in december verkiezingen houden, hopend op verlies bij de separatisten. Maar de machtsverhoudingen in het parlement zijn nauwelijks veranderd.