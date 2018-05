Catalaans parlement stemt over nieuwe premier

Het Catalaanse parlement doet zaterdag een nieuwe poging een regiopremier te kiezen. Parlementsvoorzitter Roger Torrent zei parlementslid Quim Torra na overleg met partijleiders te hebben genomineerd voor de functie.

Oud-premier Carles Puigdemont heeft Torra donderdagavond naar voren geschoven als kandidaat. Catalonië zit zonder premier sinds Puigdemont in ballingschap ging na het illegale referendum over onafhankelijkheid. De separatistenleider bevindt zich momenteel in Duitsland, waar de rechter moet beslissen of hij kan worden uitgeleverd aan Spanje.

Mocht Torra zaterdag onvoldoende steun krijgen, dan kan maandag een nieuwe stemronde worden gehouden. De Catalaanse politici hebben tot 22 mei de tijd om een regioregering te vormen, anders moeten weer regionale verkiezingen worden gehouden.