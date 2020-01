Catalaans parlement neemt regeringsleider zetel af

Het Catalaanse parlement heeft premier Quim Torra zijn parlementszetel afgenomen, nadat een rechter Torra had veroordeeld. Torra eiste vergeefs van voorzitter Roger Torrent „zijn rechten als volksvertegenwoordiger te beschermen”. Vooralsnog blijft hij wel regiopremier.

Torra werd afgelopen maand door het Catalaanse hooggerechtshof gediskwalificeerd als gekozen bestuurder voor een periode van anderhalf jaar. Hij kreeg ook een boete van 30.000 euro. Hij is in hoger beroep gegaan, maar de kiesraad eist dat hij meteen opstapt. Torra kreeg de straf, omdat hij voor en tijdens de verkiezingen in april 2019 geen gehoor gaf aan het bevel van de nationale kiesraad om separatistische symbolen te verwijderen uit stembureaus.

De partij van Torra, Samen voor Catalonië (JxCat), en Republikeins Links (ERC) regeren samen, maar hebben conflicten over het te voeren beleid en kampen met een slinkende aanhang. De ERC, waar ook Torrent toebehoort, heeft zich maandag achter het voorstel geschaard om Torra zijn zetel af te nemen.