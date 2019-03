Jimmy Carter is de oudste nog levende voormalige Amerikaanse president ooit geworden. Dat melden Amerikaanse media.

De 39e president van de VS is 94 jaar en 172 dagen oud, waardoor hij een dag ouder is geworden dan de voormalige president George H.W. Bush, die in november overleed.

Het record komt ruim drie jaar na de aankondiging van Carter dat hij een vorm van huidkanker heeft die zich heeft uitgezaaid naar zijn lever en hersenen. Hij heeft immunotherapie-behandeling en is sindsdien stabiel.

Carter, die zijn werkzame leven begon op de pindakwekerij van zijn familie, was tussen 1977 en 1981 president van de VS. In 2002 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede.

Een woordvoerster van The Carter Centre, dat de voormalige president en zijn vrouw Rosalynn hebben opgericht om wereldwijd mensenrechtenkwesties aan te pakken, zei dat er „geen speciale feestelijkheden zijn gepland”.