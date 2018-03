Carlos de Jakhals houdt levenslang

De Venezolaanse guerrillastrijder Ilich Ramírez Sánchez, beter bekend als Carlos de Jakhals, is opnieuw veroordeeld tot levenslang. De rechter in Parijs zag volgens de Franse media geen reden die straf in hoger beroep aan te passen. Die uitspraak kwam al na amper twee uur beraad.

De linkse terrorist, die onder meer verantwoordelijk was voor de gijzeling in het hoofdkantoor van de OPEC in 1975 en tal van aanslagen, was jarenlang een van de meest gezochte personen. Hij werd in 1994 uitgeleverd aan Frankrijk en kreeg wegens meervoudige moord in drie verschillende zaken levenslang.

Carlos gooide in 1974 een handgranaat naar binnen in een drogisterij in een winkelcentrum aan de Champs Elysées. Twee mensen werden gedood, 34 raakten gewond. Daarvoor kreeg hij in maart vorig jaar voor de derde keer levenslang. Dat is nu bevestigd in hoger beroep. De inmiddels 68-jarige dader ontbrak donderdag in het gerechtsgebouw.