Carl Gustaf bezorgd over homo’s in Atjeh

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië de rechten van homoseksuelen aangekaart. Dat heeft de vorst tegen Aftonbladet gezegd in een reactie op het uitvoeren van lijfstraffen voor homo’s in Atjeh, juist op het moment dat de koning in die provincie verbleef.

“Alle mensen zijn gelijk. In Zweden is dat een van de kernwaarden”, zei Carl Gustaf. “Maar helaas is dat niet overal ter wereld zo.” Volgens de vorst hebben vertegenwoordigers van zijn land met de Indonesische regering gesproken over de slechte situatie van homoseksuelen in het land. Over wat er precies is besproken liet hij zich echter niet uit.

In Atjeh gelden volgens Aftonbladet sinds 2014 strenge islamitische wetten die homoseksualiteit verbieden. Het was de eerste keer dat er lijfstraffen werden uitgedeeld.