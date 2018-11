CAR levert vermeende oorlogmisdadiger uit

De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heeft Alfred Yekatom aangehouden en uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Dat heeft het ICC bekendgemaakt.

Het ICC had op 11 november een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Yekatom „voor zijn vermeende strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd in de westelijke CAR tussen december 2013 en augustus 2014”, aldus het hof in een verklaring.

Volgens het hof wordt Yekatom, die de bijnaam Rambo had, verdacht van het leiden van christelijke milities. Zij voerden systematisch aanvallen uit tegen de moslimbevolking. Yekatom wordt onder meer beschuldigd van moord, wreedheden, deportaties, marteling en de rekrutering van kindsoldaten onder de 15 jaar.

De aanklager bij het hof Fatou Bensouda benadrukte dat Yekatom, net als elke andere verdachte voor het ICC onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. „Vandaag wil ik ook hulde brengen aan de moed en vastberadenheid van de getuigen in de Centraal Afrikaanse Republiek, die zich blijven aanmelden om hun getuigenissen af te leggen en hen aan te moedigen dat te blijven doen. Zonder hen zou gerechtigheid niet mogelijk zijn.”