Captain tijdens bibbervlucht: bid maar

Een vliegtuig van Air Asia met 359 passagiers is zondag na een bibbervlucht veilig teruggekeerd in Perth in Australië. De Airbus A330 was 75 minuten onderweg naar Kuala Lumpur in Maleisië, toen een luide knal klonk en het toestel volgens passagiers begon „te schudden als een wasmachine”.

De passagiers stonden doodsangsten uit, zeker toen de captain tot twee keer toe via de boordradio opriep om net als hijzelf te „bidden” voor een goede afloop. Sommigen filmden hoe de stoelen stonden te trillen.

Vliegend op één motor duurde de terugreis naar Perth twee uur. Niemand raakte gewond, al kregen sommige passagiers het te kwaad toen ze eenmaal weer op de grond stonden.

Volgens de website News.com.au stellen de Australische autoriteiten een onderzoek in. Ze willen onder meer weten waarom de piloot niet op het dichtstbijzijnde geschikte vliegveld was geland, in plaats van helemaal terug te vliegen naar Perth.