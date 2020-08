Capsule SpaceX veilig neergekomen in Golf van Mexico

De SpaceX Crew Dragon Endeavour is zondag veilig neergekomen in de Golf van Mexico. Dat gebeurde voor de kust van Pensacola in de staat Florida. De capsule met de Amerikaanse astronauten Doug Hurley en Bob Behnken keerde na een bezoek aan het ruimtestation ISS op de geplande tijd terug in de dampkring van de aarde, waarna de remparachutes zich zonder problemen ontvouwden en hun werk deden.

Piloot Hurley kon nog net "het is echt een eer en privilege" zeggen toen de radioverbinding slecht werd en uitviel. Twee maanden geleden werden hij en Behnken vanaf de lanceerbasis in Cape Canaveral de ruimte ingestuurd in een door het priv├ębedrijf SpaceX, eigendom van ondernemer Elon Musk, ontwikkeld toestel. Dat had tot dat moment alleen vracht naar het ISS gebracht. Astronauten waren voor vluchten naar en van het permanente ruimtestation jarenlang aangewezen op Russische draagraketten.

Het was de eerste waterlanding van een Amerikaans ruimtevaartuig sinds de Apollo-Sojoez-missie in 1975. NASA zond de gedenkwaardige gebeurtenis zondag live uit. Er bestond enige ongerustheid door de nadering van tropische storm Isaias, maar de omstandigheden vielen alleszins mee. Waarnemers van SpaceX omschreven het weer tijdens de landing in zee als "erg kalm".

Behnken en Hurley werden voor de laatste etappe van hun terugreis, die negentien uur duurde, gewekt met geluidsopnames van hun zoons. Beiden vroegen hun pa op te schieten en "snel thuis te komen". President Donald Trump bedankte alle betrokkenen. Hij verwelkomde de NASA-astronauten terug op aarde en noemde op Twitter de eerste 'splashdown' in 45 jaar "heel opwindend". Sinds 1981 landden herbruikbare ruimtevaartuigen, zoals de spaceshuttle, op de grond.