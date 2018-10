Cannabis in Canada legaal verkrijgbaar

Redactie buitenland

OTTAWA. Canada is vanaf woensdag het tweede land ter wereld waar cannabis legaal te verkrijgen is.

De markt voor cannabis ging woensdag om middernacht open. De regering stuurde naar 15 miljoen huishoudens informatie over de nieuwe wetgeving. Alleen in Uruguay is de drugs ook legaal verkrijgbaar, terwijl die in Portugal en Nederland wordt gedoogd. In de VS zijn er negen staten die gebruik van de drugs toestaan.

De legalisering van de drugs is een verkiezingsbelofte uit 2015 van de liberale premier Justin Trudeau. De premier stelde dat de oude wetgeving ineffectief was, omdat Canadezen nog altijd onder de zwaarste drugsgebruikers ter wereld behoren. Met de nieuwe wetgeving hoopt de regering de drugs uit handen van minderjarigen te houden en criminele circuits te breken.

Een ruime meerderheid van de Canadese Senaat nam in juni een wet aan die dit beleid mogelijk maakt.

De nieuwe wet bepaalt dat volwassenen in de openbare ruimte tot 30 gram gedroogde cannabis bij zich mogen hebben. Mensen die meer dan 30 gram in bezit hebben, zijn strafbaar.