Canarische Eilanden willen al voor juli toeristen toelaten

De regionale regering van de Canarische Eilanden wil eind deze maand al toeristen gaan toelaten, mits die negatief zijn getest op het nieuwe coronavirus. Madrid wil de grenzen pas in juli weer openen voor toeristen.

De toerismesector van de Canarische Eilanden richt zich vooral op duizenden Duitsers. De regionale regering van de Balearen, waaronder het door Duitsers geliefde eiland Mallorca, verwelkomt maandag al toeristen, maar dan zonder tests vooraf.

Een bron binnen de Canarische regioregering zegt dat het testen de beste manier is om de risico’s minimaal te houden. De archipel hoopt zo’n 9000 toeristen te lokken in de laatste twee weken van deze maand. Of het testen voorafgaand aan de reis of na aankomst plaatsvindt, is nog niet bekend.

Hoewel Spanje de grenzen pas op 1 juli heropent, gelden er uitzonderingen voor de eilanden. Die zijn naar verhouding niet zwaar getroffen, met ongeveer 2000 besmettingsgevallen per archipel. Het totale aantal coronabesmettingen in Spanje staat op 242.280.

De landelijke minister van Toerisme Reyes Maroto zei vorige week dat er wordt gewerkt aan een corona-app in beide eilandengroepen. Die app moet later over het hele land worden uitgerold.

De ongeveer 11.000 Duitsers die vanaf de komende week op de Balearen worden verwacht, moeten informatie over hun gezondheid en hun contactgeschiedenis overleggen. Ook wordt bij aankomst hun lichaamstemperatuur gemeten. Zij hoeven er niet in quarantaine te gaan of te worden getest.