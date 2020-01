Canadezen herdenken slachtoffers vliegramp Iran

Rouwende Canadezen hebben stilgestaan bij de vliegramp in Iran, waarbij 63 landgenoten om het leven kwamen. Mensen hielden waken in steden als Montreal, Ottawa en Toronto, waar honderden mensen afkwamen op de plechtigheid. Premier Justin Trudeau legde in hoofdstad Ottawa een krans bij het parlement.

In Toronto wonen naar schatting 100.000 Canadezen van Iraanse afkomst. Mensen die de wake bijwoonden, reageerden boos of verdrietig op de dodelijke vliegtuigcrash. „Iemand moet ons uitleggen waarom dit gebeurde. De mensen die omkwamen waren onschuldig”, zei een 43-jarige man, die vertelde dat hij twee vrienden verloor bij de crash.

De veertiger houdt de Amerikaanse president Donald Trump verantwoordelijk voor de ramp. Die gaf opdracht om vorige week een hoge Iraanse generaal te doden in Irak. Iran sloeg terug door woensdag raketten af te vuren op bases met Amerikaanse troepen in Irak. Het passagiersvliegtuig crashte enkele uren later bij de Iraanse hoofdstad Teheran.

De oorzaak van de crash is nog onduidelijk, maar volgens premier Trudeau zijn er aanwijzingen dat Iran het toestel neerhaalde met een luchtdoelraket. Dat gebeurde mogelijk per ongeluk. Ook de Amerikaanse autoriteiten denken volgens ingewijden dat de Iraanse luchtafweer het toestel abusievelijk uit de lucht schoot. Er vielen 176 doden.

„Ze zijn allemaal weg en we weten niet waarom”, zegt een 55-jarige man op de wake in Toronto. Hij zei „overstuur, boos en verdrietig” te zijn. Sommige mensen in de menigte riepen: „We eisen rechtvaardigheid.”