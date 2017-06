Canadese verpleegster vermoordde acht senioren

Een Canadese verpleegster heeft tijdens een rechtszaak bekend dat ze acht bejaarde patiënten heeft vermoord door ze zonder medische reden insuline in te spuiten. Daardoor kwamen vijf vrouwen en drie mannen tussen de 75 en 96 jaar om.

Tevens bekende ze vier pogingen tot moord en twee gevallen van zware mishandeling.

De verpleegster, Elizabeth Wettlaufer, werkte voor twee vestigingen van een grote zorginstelling in de plaatsen Woodstock en London in het Canadese Ontario. Haar motief voor de moorden is niet duidelijk.

De politie begon in september 2016 na een tip een onderzoek naar de overlijdensgevallen. De vrouw werkte toen al niet meer in de verpleeghuizen. Wettlaufer kan veroordeeld worden tot een levenslange gevangenisstraf.