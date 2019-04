Canadese premier zet dissidenten uit fractie

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de twee ministers die recent zijn opgestapt uit de fractie van de Liberale Partij gezet. „Het vertrouwen dat eerder bestond tussen deze twee personen en ons team is verloren”, aldus de premier dinsdag tijdens een partijbijeenkomst.

Het gaat om Jane Philpott, de voormalige begrotingsminister, en oud-minister van Justitie Jody Wilson-Raybould. Zij dienden dit jaar hun ontslag in nadat Wilson-Raybould een regeringscrisis had veroorzaakt door te stellen dat ze door Trudeau onder druk was gezet om een schikking te treffen met bouwbedrijf SNC-Lavalin. Het internationale concern wordt verdacht van het betalen van steekpenningen aan het Libische regime van Muammar Kaddafi.

Wilson-Raybould en Philpott mogen niet meer namens de Liberale Partij zitting nemen in het parlement of aan verkiezingen deelnemen. Een groeiend aantal liberale volksvertegenwoordigers eiste dat beide vrouwen uit de fractie werden gezet, omdat ze volgens hen voor verdeeldheid zorgden.