‘Canadese politieagenten gooiden zwarte vrouw niet van balkon’

Het officiële onderzoek naar het optreden van vijf politieagenten in de Canadese metropool Toronto heeft als uitkomst dat hen niets te verwijten valt over de dood van de 29-jarige zwarte Regis Korchinski-Paquet, aldus Canadese media. De vrouw stortte 27 mei van de 24e verdieping van het balkon van het appartement waar ze was naar beneden en overleed. Dat was nadat de politie naar de woning was geroepen.

De moeder van Korchinski-Paquert, Claudia Clayton-Beals, verspreidde snel een video waarin ze zei dat agenten haar dochter van het balkon hadden geduwd. „De politie heeft mijn dochter vermoord, ze kwamen het appartement binnen en duwden haar van het balkon af”’, aldus Clayton-Beals. Het leidde in heel Canada tot felle protesten tegen politiegeweld en racisme.

De dood van Korchinski-Paquet was twee dagen na de dood door toedoen van agenten van George Floyd in het 1000 kilometer westelijker gelegen Amerikaanse Minneapolis. Dat leidde in heel de VS tot massale protesten, plunderingen en vernielingen.

De toezichthouder van de Canadese politie heeft geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat de vijf agenten in de woning of vlak in buurt iets te maken hadden met de val van Korchinski-Paquet. „Er is geen enkele redelijke grond om aan te nemen dat iemand van de vijf agenten een strafbaar feit zou hebben gepleegd”, aldus de toezichthouder.