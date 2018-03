Canadese heli verliest opblaasboot

Een vrouw in het Amerikaanse Miami is wonderwel vrijwel ongedeerd gebleven toen een Canadese militaire helikopter een opblaasboot verloor. Het vaartuig, dat niet was opgeblazen, vloog door het dak van het huis en belandde naast het bed waarin de vrouw lag.

De heli van het type CH-146 Griffon was onderweg naar de basis van de Amerikaanse kustwacht in Opa Locka. De Canadese luchtmacht is geschrokken van het incident en heeft de vrouw onder andere vervangend onderdak aangeboden. De oorzaak is nog niet bekend.