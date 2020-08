Canadese brouwerij door het stof na rel om ‘schaamhaarbier’

Een vertaalfout heeft een Canadese brouwerij in grote verlegenheid gebracht. Hell’s Basement Brewery in Alberta gaf een biersoort volgens omroep CBC een naam die door Maori wordt gebruikt om schaamhaar mee te omschrijven.

De brouwerij bracht het Huruhuru-bier zo’n twee jaar geleden op de markt. Het bedrijf wilde toen het Maori-woord voor „veer” gebruiken in de naam. Dat was een verwijzing naar het feit dat het zomerse bier „licht als een veer” is, liet brouwerijbaas Mike Patriquin weten aan de Canadese zender.

Het bedrijf ontdekte de blunder dankzij de bekende Maori Te Hamua Nikora. Die voormalige voormalige tv-persoonlijkheid legde op Facebook uit dat Maori vooral aan schaamhaar denken als ze het woord Huruhuru horen en niet aan veren.

Patriquin benadrukt dat het niet de bedoeling was om iemand te beledigen. Hij zegt dat een woordboek op internet is gebruikt bij het kiezen van de naam en erkent nu dat het misschien verstandiger was geweest om te overleggen met een vertegenwoordiger van de Maori-gemeenschap.

De brouwerijbaas zegt dat het Huruhuru-bier een nieuwe naam krijgt. Ook andere bedrijven zitten in hun maag met het gebruik van het woord huruhuru. Te Hamua Nikora zegt contact te hebben gehad met een winkel in het Nieuw-Zeelands Wellington, die Huruhuru Authentic Leather heet. Ook daar bleek sprake te zijn van een misverstand.