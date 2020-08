Canadees wegens produceren drugs ter dood veroordeeld in China

Een Canadees is in het zuiden van China ter dood veroordeeld wegens het produceren van illegale drugs. Justitie in de stad Guangzhou heeft de naam van de terdoodveroordeelde, Xu Weihong, bekendgemaakt, maar laat verder vrijwel niets los over de aanklachten en het proces. Sinds een topfiguur van de Chinese multinational Huawei, Meng Wanzhou, eind 2018 in Canada werd gearresteerd, zijn er nu in China al drie Canadezen wegens drugs ter dood veroordeeld.

Whanzhou is een dochter van de stichter van de telecommunicatiegigant Huawei, Ren Zhengfei. Ze was de financiƫle topvrouw van het bedrijf. Ze is op de luchthaven van Vancouver aangehouden op basis van omstreden aanklachten van de Amerikaanse justitie. De VS stellen dat ze handelsgeheimen heeft gestolen en hebben om haar uitlevering gevraagd.