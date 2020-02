Canadees vliegtuig keert terug vanwege valse coronamelding

Een Canadees vliegtuig is kort na het opstijgen teruggekeerd naar Toronto nadat een passagier onterecht had gezegd dat hij besmet was met het coronavirus. De 29-jarige man werd kort na de landing door de politie gearresteerd. Bij controle bleek hij het virus niet te hebben.

Het incident was op een vlucht met 243 passagiers van WestJet Airlines van de Canadese stad naar Montego Bay op Jamaica. Volgens ooggetuigen maakte de man in de Boeing 767 een selfie toen hij verklaarde naar China te zijn geweest en daar het virus had opgelopen.

Een bemanningslid gaf hem daarna een mondkapje en handschoenen en vertelde hem achter in het toestel te gaan zitten. De piloot besloot vervolgens terug te keren naar Toronto. Via de intercom liet hij weten dat het waarschijnlijk een valse melding was, maar dat hij wel moest volgens protocollen.

Waarom de man de valse melding deed is niet duidelijk. Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.