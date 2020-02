Canadees verkeersvliegtuig in problemen boven Madrid

Een vliegtuig van het type Boeing 767-300 van Air Canada dat in Madrid was opgestegen op weg naar Toronto, is in de problemen geraakt. Het zou delen van het landingsgestel hebben verloren die in een motor terechtkwamen. Het toestel met 130 mensen boord vliegt volgens ooggetuigen op geringe hoogte boven de Spaanse hoofdstad rond, om een noodlanding te gaan maken.

Op de luchthaven Madrid-Barajas Adolfo Suárez worden daar voorbereidingen voor getroffen, meldden Spaanse media. Het vliegtuig moet brandstof opstoken, omdat een noodlanding met zo min mogelijk kerosine aan boord veiliger is. Het vliegveld was maandag ook al in het nieuws, omdat het bijna twee uur dichtging nadat piloten hadden gemeld dat ze drones hadden gezien.