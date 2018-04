Canadees gelyncht om moord op medicijnvrouw

Een 41-jarige Canadees is in een indianendorp in het oosten van Peru gelyncht na de moord op een plaatselijke medicijnvrouw, Olivia Arévalo. De 81-jarige vrouw werd afgelopen donderdag met een vuurwapen vermoord in de plaats Victoria Grande.

In het weekend keerden dorpelingen zich tegen de Canadees Sebastian Woodroffe die in de streek woonde en naar verluidt een klant van de ‘natuurgenezer’ was. Een Peruaanse minister had zich laten ontvallen dat een buitenlander verdacht werd van betrokkenheid bij de moord.

De politie heeft het lijk van de Canadees in een graf vlakbij het huis van de medicijnvrouw aangetroffen. Ze zoekt nu de daders van de lynchpartij. Dat hoeft geen moeilijke klus te zijn, want het lynchen is door omstanders gefilmd en door Peruaanse media verspreid.