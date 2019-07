Canadees dorp dicht bij klopjacht verdachten

De Canadese gemeenschap York Landing in het noorden van de provincie Manitoba moet binnenblijven. Zwaarbewapende politie zoekt er twee jonge moordverdachten. De politie is er neergestreken na meldingen zondagmiddag van een lokale burgerwacht.

De verdachten zijn de 19-jarige Kam McLeod en de 18-jarige Bryer Schmegelsky. Ze komen uit de westelijke provincie British Columbia. Ze worden verdacht van moord op drie mensen, gepleegd op 14 en 19 juli langs een weg in British Columbia. McLeod en Schmegelsky werkten in een winkel in Port Alberni en zijn 12 juli plotseling in een auto vertrokken richting het noorden.

De politie is met speurhonden, drones en helikopters aan het zoeken. Maandag komt er nog meer versterking naar het afgelegen oord, 680 kilometer ten noorden van de provinciehoofdstad Winnipeg. Ook het leger helpt. Het gebied is in beeld gekomen, nadat een week geleden de auto waarmee de twee voortvluchtigen zijn verdwenen, uitgebrand werd teruggevonden in het noorden van Manitoba.